Жительница Омской области из-за мошенников лишилась 6,4 миллиона рублей

Жительница Таврического района отдала мошенникам 6,4 млн рублей якобы для инвестиций.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области зафиксированы новые случаи мошенничества. Наиболее крупный ущерб понесла 40-летняя жительница Таврического района, которая стала жертвой аферистов, пообещавших ей высокий доход.

Женщина более месяца переводила деньги на счета злоумышленников, полагая, что участвует в инвестировании на фондовой бирже. В результате доверчивая сельчанка потеряла свыше 6,4 миллиона рублей.

Еще одним пострадавшим стал 21-летний студент из Омска. Молодой человек лишился 30 тысяч рублей, поверив в легенду о необходимости перевода средств на «безопасный счет».

Правоохранители призывают жителей региона быть предельно внимательными при общении по телефону и в интернете, а также при совершении любых финансовых операций. Полиция напоминает, что безопасных счетов для защиты от мошенников не существует.