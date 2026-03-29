Подросток с астмой оказался в опасности в горах Алматы

Как сообщили в МЧС, сигнал о происшествии поступил на пульт «112». Отец одного из детей сообщил, что ребята 2009 года рождения отправились в горы, поднялись на пик Кумбель, затем спустились в район пика «Три брата» на высоте около 3000 метров и начали возвращаться. В какой-то момент они перестали выходить на связь. Мужчина сразу забил тревогу, так как его сын страдает астмой.
На поиски незамедлительно выдвинулись спасатели ДЧС Алматы, сотрудники Республиканской службы спасения «Барыс» и медики Центра медицины катастроф МЧС.
Уже через час спасатели заметили подростков — расстояние до них составляло около 1,5 километра. Во время спуска состояние одного из ребят ухудшилось: у него начался приступ бронхиальной астмы.
«Подросток был эвакуирован на снегоходе и передан бригаде ЦМК. Врачи оказали помощь прямо в реанимобиле, провели ингаляцию, после чего его доставили домой. Остальные четверо в сопровождении спасателей продолжили спуск пешком до Кок Жайляу и были доставлены в город», — рассказали в МЧС.
В ведомстве уточнили, что сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.