Вечером 28 марта в трех городах и одном районе Воронежской области завыли сирены

Режим прямой опасности БПЛА вводили в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске и Острогожском районе.

Источник: Комсомольская правда

Вечером субботы, 28 марта, в Воронежской области из-за угрозы атаки беспилотников в нескольких городах и районах региона по очереди объявляли опасность прямого удара и включали сирены. Речь идет о самой столице Черноземья, Нововоронеже, Борисоглебске и Острогожском районе. Об этом свидетельствуют сообщения губернатора Александра Гусева.

В 20:21 угроза нависла над Острогожским районом. Следом за ним, в 21:21, тревога зазвучала в Нововоронеже, а ближе к половине десятого вечера сирены услышали люди и в самом Воронеже. Жителей просили не паниковать, отойти от окон и зайти в помещения. К половине двенадцатого ночи прямую угрозу для этих населенных пунктов отменили, но почти сразу сигнал тревоги раздался в Борисоглебске — там опасность сохранялась до половины второго ночи.

На данный момент прямые угрозы ударов сняты, однако общий режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на территории всей Воронежской области. Напомним, губернатор объявил общую опасность в регионе накануне в 19:46. Власти и МЧС просят жителей оставаться бдительными: если вы увидели в небе дрон, не пытайтесь его рассмотреть или снять на видео — сразу уходите в безопасное место и звоните по номеру 112.

