В аэропорту Челябинска задержали рейс в Санкт-Петербург 29 марта

Сегодня, 29 марта, на четыре часа задерживается дневной авиарейс из Челябинска в Санкт-Петербург, следует из онлайн-табло на сайте аэропорта Курчатов.
Вылет рейса FV 6464, который выполняет авиакомпания «Россия», перенесли с 14:30 на 18:30. Задержка связана с поздним прибытием воздушного судна из Питера: самолет, на котором должны улететь южноуральцы, приземлится в Челябинске в 17:30 вместо 13:30.
Расписание сбилось из-за вводимых ранее ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пулково, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.