Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар ликвидировали и пропавшего нашли в Акмолинской области

Кокшетау. 29 марта. КазТАГ — В Акмолинской области спасатели ликвидировали пожар и нашли пропавшего человека, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Источник: 112 KZ

«Пожар был оперативно ликвидирован, распространение огня на соседние объекты не допущено. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, в первом случае в Кокшетау загорелся грузовой автомобиль. Огонь быстро охватил транспорт, внутри находились чай, кофе и спички, что осложнило тушение.

Отмечается, что пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Сообщается, что во втором случае молодой человек выехал в степь на поиски лошадей, после чего перестал выходить на связь.

В ходе поисково-спасательной операции с применением спецтехники и беспилотника спасатели обнаружили мужчину 2007 года рождения в районе поселка Бестобе близ Степногорска.

По данным МЧС, в медицинской помощи он не нуждался.