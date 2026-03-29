Пожар ликвидировали и пропавшего нашли в Акмолинской области

«Пожар был оперативно ликвидирован, распространение огня на соседние объекты не допущено. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении в субботу.
Как уточняется, в первом случае в Кокшетау загорелся грузовой автомобиль. Огонь быстро охватил транспорт, внутри находились чай, кофе и спички, что осложнило тушение.
Отмечается, что пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.
Сообщается, что во втором случае молодой человек выехал в степь на поиски лошадей, после чего перестал выходить на связь.
В ходе поисково-спасательной операции с применением спецтехники и беспилотника спасатели обнаружили мужчину 2007 года рождения в районе поселка Бестобе близ Степногорска.
По данным МЧС, в медицинской помощи он не нуждался.