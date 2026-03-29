Четыре человека скончались в прививочных кабинетах в Шымкенте

Четыре человека скончались в процедурных кабинетах при частных аптеках в Шымкенте. Сообщается, что кабинеты оказались не готовы к экстренным ситуациям, персонал не справился с оказанием помощи пациентам в критическом состоянии.
Обратившиеся погибли из-за отсутствия экстренной медпомощи.
После выявленных нарушений Департамент медицинского и фармацевтического контроля Шымкента совместно с правоохранительными органами провел 13 внеплановых проверок. В результате работу 12 процедурных кабинетов приостановили.
"По выявленным нарушениям составили 14 административных протоколов. Владельцам указали на необходимость привести деятельность в соответствие с требованиями закона.
В прививочном кабинете должна быть возможность оказать экстренную медицинскую помощь при анафилактической реакции. Для этого требуется соответствующая лицензия и навыки доврачебной помощи", — отметил заместитель руководителя городского департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Полат Бердалиев.
В аптеках также выявили 25 фактов незаконной продажи психотропных препаратов. К ответственности привлекли 10 жителей Шымкента с наркозависимостью, уклонявшихся от лечения.
Кроме того, была проведена проверка в 34 стоматологических клиниках после жалоб на использование пенсионных накоплений. Часть из них работала без лицензий, услуги оказывали специалисты без необходимых сертификатов.
Всего по итогам внеплановых проверок составили 331 административный протокол. Сумма штрафов превысила 41 млн тенге.