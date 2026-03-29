Аудиторы в Волгограде изучат траты регионального фонда капремонта

Аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2025 год пройдет в фонде капитального.

Аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2025 год пройдет в фонде капитального ремонта Волгоградской области. Профильный комитет ЖКХ региона объявил открытый конкурс для отбора аудиторской организации, которая проведет указанную проверку.

Напомним, что такой аудит проводится ежегодно и является обязательным, согласно региональному законодательству.

Комплекс работ включает аудит основных средств, производственных запасов, целевого финансирования и расходов, денежных средств, а также соответствия бухгалтерской отчетности требованиям действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что по исполнению ряда контрактов, заключенных в 2024—2025 годах на капремонт МКД в Волгоградской области, возникли проблемы. Так, ЗАО «Рика ИнжинирингГ» из Москвы оставило более 30 многоквартирных домов Волгограда, Волжского и районов области без капитального ремонта. Сумма неотработанного аванса по трём договорам составила более 237 млн рублей. В УФАС находятся на рассмотрении ещё 5 обращений УНО «Региональный фонд капремонта» о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций фирмы из Москвы.

В текущем годы, напомним, фонд капремонта заложил средства на ремонт 1495 домов. Также в течение ближайших двух лет запланирована установка 2,5 тыс. счетчиков коммунальных ресурсов.

Фото из архива V102.RU.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!