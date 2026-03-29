Женщина попала под поезд на переезде в Гродно

Инцидент произошел возле улицы Глухова в субботу около 16:05 на участке «Гродно — парк Районная».
«Данное место оборудовано пешеходным переходом, светозвуковой сигнализацией и системой видеонаблюдения», — отметили в УВД.
По данным ведомства, 42-летняя женщина шла в наушниках и слушала музыку. По этой причине она не заметила и не услышала приближающийся грузовой состав. Женщина повернула голову, когда поезд находился уже в метре от нее.
Пострадавшая была доставлена в больницу. Медики диагностировали ей открытую черепно-мозговую травму, политравму, перелом основания черепа, множественные ушибленные раны головы, переломы ребер, пневмоторакс, а также закрытый перелом грудного и поясничного отделов позвоночника.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В УВД напомнили, что железная дорога является зоной повышенной опасности. При переходе путей необходимо обязательно снимать наушники и прекращать разговоры по телефону. Тормозной путь поезда может составлять до одного километра, и мгновенно остановить его невозможно.
Ранее в марте 19-летняя девушка попала под поезд и погибла на станции «Беларусь». Она пыталась перейти железнодорожные пути в месте без пешеходного перехода. В момент приближения поезда девушка оступилась, упала на рельсы и в результате оказалась под колесами движущегося состава. Машинист поезда экстренно затормозил, однако избежать наезда не удалось.