В Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщили в Росавиации.
— Аэропорт Пулково, введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении в Telegram-канале.
25 марта в пресс-службе Росавиации сообщили, что в столичном аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Позднее представители Домодедова заявили, что воздушная гавань заработала в штатном режиме после введения ограничений.
23 марта в петербургском аэропорту Пулково на вылет отменили 62 рейса, свыше 80 рейсов задержали на срок от двух часов, а 45 воздушных судов вынужденно сели на запасных аэродромах. Среди задержанных и отмененных рейсов присутствовали направления из Москвы, Ханты-Мансийска, Нарьян-Мара, Пхукета, Ташкента и Калининграда. По информации из СМИ, пассажирам пришлось проводить ночь на полу терминала, используя резиновые коврики.