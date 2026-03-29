Главаря банды из Омской области отправили в СИЗО после похищения троих человек

Тарский районный суд Омской области сегодня, 29 марта 2026 года, избрал меру пресечения — заключение под стражу — 43 летнему местному жителю, обвиняемому в создании организованной группы и похищении трех человек, которых силой вывезли в гараж и избили, причинив множественные травмы. Мера пресечения учла его предыдущую судимость и нахождение под административным надзором.