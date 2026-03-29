Главаря банды из Омской области отправили в СИЗО после похищения троих человек

Тарский районный суд Омской области сегодня, 29 марта 2026 года, избрал меру пресечения — заключение под стражу — 43 летнему местному жителю, обвиняемому в создании организованной группы и похищении трех человек, которых силой вывезли в гараж и избили, причинив множественные травмы. Мера пресечения учла его предыдущую судимость и нахождение под административным надзором.
По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемый сформировал банду, участники которой похитили троих жителей Тарского района, причастных к незаконному обороту наркотиков. Потерпевших силой посадили в автомобиль, вывезли в гараж и избивали, причинив множественные травмы.
Суд посчитал, что, учитывая предыдущую судимость обвиняемого за особо тяжкое преступление и нахождение под административным надзором, необходимо избрать строгую меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО. Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Обвиняемому грозит наказание — от 5 до 12 лет лишения свободы.
Если вы располагаете информацией, которая может помочь следствию, просьба обращаться в Тарский районный суд или Следственное управление СК РФ по Омской области.