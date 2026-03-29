Минобороны РФ: БПЛА уничтожили в Воронежской области в ночь на 29 марта

Всего над регионами России ликвидировали 203 беспилотника ВСУ.

203 беспилотника ВСУ ликвидировали в небе над регионами России в ночь на воскресенье, 29 марта. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Атаку БПЛА отразили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым, а также над акваторией Чёрного моря.

На момент публикации в Воронежской области продолжает действовать режим беспилотной опасности, объявленный ещё накануне вечером, в 19:46. Губернатор региона Александр Гусев призывает местных жителей сохранять спокойствие, а также следить за дальнейшими оповещениями от областного правительства или от МЧС России.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше