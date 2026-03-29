Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани погибли два пешехода

Смертельные ДТП произошли в субботу на дорогах Ейска и Армавира.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На Кубани погибли два пешехода, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В субботу днём в Ейске на улице Армавирской 28-летний водитель «ВАЗ-2106» совершил наезд на 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пенсионерка скончалась в машине скорой помощи.

Вечером похожая трагедия произошла на автодороге в Армавире. 33-летний водитель «Датсун» допустил наезд на 65-летнюю женщину, тоже переходившую проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель скрылся с места ДТП, но позже был задержан. Проводится проверка.