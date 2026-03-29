Мошенники уговорили нижегородца продать машину и отдать деньги женщине

Очередной жертвой аферистов стал 55-летний житель Нижнего Новгорода. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Мужчине позвонили незнакомцы, которые назвались сотрудниками Роскомнадзора и правоохранителями. Собеседники напугали горожанина подозрительными операциями, которые якобы происходят с его банковским счётом, и уговорили «задекларировать» деньги.
Доверчивый нижегородец начал выполнять все инструкции. Он поехал в другой город, где продал свою машину и передал вырученные 2,8 млн рублей незнакомой женщине.
Только дома гражданин понял, что его жестоко обманули.
«Следствием по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). В настоящее время сотрудниками ОВД проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в опубликованном сообщении.