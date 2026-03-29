Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники уговорили нижегородца продать машину и отдать деньги женщине

Очередной жертвой аферистов стал 55-летний житель Нижнего Новгорода. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Мужчине позвонили незнакомцы, которые назвались сотрудниками Роскомнадзора и правоохранителями. Собеседники напугали горожанина подозрительными операциями, которые якобы происходят с его банковским счётом, и уговорили «задекларировать» деньги.

Доверчивый нижегородец начал выполнять все инструкции. Он поехал в другой город, где продал свою машину и передал вырученные 2,8 млн рублей незнакомой женщине.

Только дома гражданин понял, что его жестоко обманули.

«Следствием по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). В настоящее время сотрудниками ОВД проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в опубликованном сообщении.