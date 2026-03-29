Крупный пожар в жилом доме в Ярославле охватил 700 квадратных метров

Ночью в Ярославле произошёл крупный пожар в жилом доме — огонь охватил 700 квадратных метров. По данным МЧС, в результате происшествия пострадал один человек. Спасатели эвакуировали 68 жильцов, а также домашних животных. Причины возгорания устанавливаются.