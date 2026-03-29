Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО перехватили беспилотник, летевший к Москве

Пресечена попытка воздушного нападения на столицу. О происшествии оперативно проинформировал горожан мэр Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

Градоначальник сообщил: «Сбит один БПЛА, летевший на Москву». Средства противовоздушной обороны сработали штатно, ликвидировав угрозу на подлете.

Территория, где зафиксировано падение осколков аппарата, уже оцеплена. Сейчас там действуют экстренные службы.

Специалисты занимаются обследованием площадки и сбором фрагментов сбитого устройства. По предварительным данным, разрушений на земле удалось избежать.

Ранее Life.ru писал, что одним из самых напряжённых участков этой ночью стала Ленинградская область. Там силы ПВО сбили десятки беспилотников, а в порту Усть-Луга вспыхнул пожар после атаки. Сейчас спасатели продолжают работать на месте, устраняя последствия ночного удара.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше