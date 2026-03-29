Силы ПВО перехватили беспилотник, летевший к Москве

Ранее Life.ru писал, что одним из самых напряжённых участков этой ночью стала Ленинградская область. Там силы ПВО сбили десятки беспилотников, а в порту Усть-Луга вспыхнул пожар после атаки. Сейчас спасатели продолжают работать на месте, устраняя последствия ночного удара.