Дети попали в больницу: в Челябинске на три месяца закрыли павильон с шаурмой

В Челябинске на три месяца закрыли павильон с шаурмой, где отравились дети.

Источник: прокуратура Челябинской области

Курчатовский районный суд Челябинска приостановил деятельность торгового павильона «Шаурма Dinner» на 90 суток. Причина — отравление детей, которые после употребления шаурмы обратились к врачам с признаками кишечной инфекции. Некоторые из них были госпитализированы, но после лечения уже выписаны.

Прокуратура Курчатовского района провела проверку после публикаций в СМИ о жалобах несовершеннолетних на плохое самочувствие. На месте вместе с сотрудниками Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии специалисты выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Прокурор возбудил дело по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания). Суд поддержал позицию надзорного ведомства и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности. Индивидуальный предприниматель, владелец павильона, теперь не сможет работать три месяца. За это время владельцам предстоит устранить все нарушения.