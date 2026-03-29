Дети попали в больницу: в Челябинске на три месяца закрыли павильон с шаурмой

Курчатовский районный суд Челябинска приостановил деятельность торгового павильона «Шаурма Dinner» на 90 суток. Причина — отравление детей, которые после употребления шаурмы обратились к врачам с признаками кишечной инфекции. Некоторые из них были госпитализированы, но после лечения уже выписаны.