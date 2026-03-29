В Туркестане вандалы мстили камерам видеонаблюдения за высокие штрафы

Как сообщили в департаменте полиции региона, инцидент произошел ночью около 01:00 на одной из улиц города. По данным следствия, подозреваемые в масках палкой разбили четыре камеры. Ущерб превысил 700 тысяч тенге.
После происшествия сотрудники полиции изучили записи с других камер видеонаблюдения и восстановили маршрут передвижения злоумышленников. Это позволило быстро установить их личности и задержать.
«По факту возбуждено уголовное дело по статье “умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества”. Проводится досудебное расследование», — сообщили в департаменте.
Задержанные объяснили свои действия недовольством штрафами за нарушение правил дорожного движения.
В полиции напомнили, что за порчу общественного имущества предусмотрена ответственность, а эти же системы видеонаблюдения помогают оперативно раскрывать подобные преступления.