Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туркестане вандалы мстили камерам видеонаблюдения за высокие штрафы

Полицейские нашли и задержали двух молодых людей, которые по ночам били уличные камеры видеонаблюдения в Туркестане.

Источник: Курсив

Как сообщили в департаменте полиции региона, инцидент произошел ночью около 01:00 на одной из улиц города. По данным следствия, подозреваемые в масках палкой разбили четыре камеры. Ущерб превысил 700 тысяч тенге.

После происшествия сотрудники полиции изучили записи с других камер видеонаблюдения и восстановили маршрут передвижения злоумышленников. Это позволило быстро установить их личности и задержать.

«По факту возбуждено уголовное дело по статье “умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества”. Проводится досудебное расследование», — сообщили в департаменте.

Задержанные объяснили свои действия недовольством штрафами за нарушение правил дорожного движения.

В полиции напомнили, что за порчу общественного имущества предусмотрена ответственность, а эти же системы видеонаблюдения помогают оперативно раскрывать подобные преступления.