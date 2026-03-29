Мэр Москвы сообщил об уничтожении шестого БПЛА, летевшего к столице

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 29 марта, сообщил, что силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Это уже шестой БПЛА, направлявшийся к столице.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в сообщении в МАХ.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в городе Грайвороне. По его словам, от удара FPV-дрона загорелась машина, жители пытались потушить пожар, но в этот момент произошла повторная атака дрона, в результате которой погиб мужчина.
Ночью 28 марта несколько взрывов прозвучало над Брянском. Силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку ВСУ. Об этом написал Telegram-канал Shot. Очевидцы рассказали, что было слышно несколько сильных взрывов около 23:40.