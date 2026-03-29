За сутки в Свердловской области произошло 19 пожаров, погиб один человек

В Свердловской области за прошедшие сутки, 28 марта, произошло 19 пожаров, из них шесть возгораний случились в жилом секторе. Огонь унес одну жизнь. Восемь человек спасли пожарные. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Трагедия произошла в Реже в коллективном саду «Молодежный». Здесь огонь охватил 20 квадратных метров. При разборке сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело мужчины. На месте ЧП работали семь пожарных и две единицы техники. Они справились с огнем за 23 минуты. Пожарным дознавателям предстоит выяснить причину возгорания в садовом доме.
— В Нижнем Тагиле по улице Крымская на трех квадратах горел мусор в подъезде между первым и вторым этажами пятиэтажки. Огнеборцами с помощью спасустройств спасены восемь человек, пострадавших нет. С огнем справились 12 специалистов и четыре единицы техники за 13 минут, — уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Еще один пожар произошел в Екатеринбурге на улице Пензенской. Здесь пламя охватило 100 квадратных метров. Огонь уничтожил садовый дом и надворные постройки. На месте работали 16 пожарных и пять единиц техники. Они потушили возгорание за 72 минуты.
Легковушка вспыхнула в Екатеринбурге на улице Высоцкого. Площадь возгорания достигла одного квадратного метра. За две минуты две единицы техники и семь сотрудников МЧС ликвидировали возгорание.
Пожар произошел в чайной, расположенной на первом этаже шестиэтажки на улице Энгельса в Екатеринбурге. Здесь горела внутренняя отделка помещения. Пламя охватило 10 квадратных метров. На месте работали восемь спасателей и три единицы техники. Они потушили пожар за 10 минут.