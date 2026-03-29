За сутки в Свердловской области произошло 19 пожаров, погиб один человек

— В Нижнем Тагиле по улице Крымская на трех квадратах горел мусор в подъезде между первым и вторым этажами пятиэтажки. Огнеборцами с помощью спасустройств спасены восемь человек, пострадавших нет. С огнем справились 12 специалистов и четыре единицы техники за 13 минут, — уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.