Беспилотники ВСУ ударили по промышленному объекту в Тольятти

В утренние часы стало известно об очередной попытке воздушного нападения на инфраструктуру Самарской области. Беспилотные летательные аппараты совершили налёт на один из промышленных объектов города Тольятти.

Источник: Life.ru

О случившемся инциденте проинформировал губернатор Вячеслав Федорищев. В своем официальном канале он подтвердил, что «сегодня утром ВСУ атаковали средствами БПЛА промышленное предприятие в Тольятти».

По данным главы региона, в результате происшествия обошлось без жертв.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил чиновник.

На месте инцидента в настоящее время сосредоточены силы экстренных ведомств. Специалисты проводят обследование территории и устраняют последствия налета.

В ближайшее время профильные службы завершат оценку ущерба. Обстановка в районе предприятия остается контролируемой, дополнительных ограничений для горожан не вводилось.

Сегодня российские регионы пережили одну из самых масштабных атак вражеских беспилотников за последнее время — счёт сбитых целей пошёл на сотни. В течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 203 украинских БПЛА самолётного типа.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше