Обвиняемые по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево дают показания

Несколько фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево начали давать подробные показания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По словам собеседников агентства, обвиняемые активно сотрудничают со следствием.
Ранее Химкинский городской суд Московской области приступил к рассмотрению дела по существу. Речь идет о совершенных на территории Шереметьево хищениях денежных средств у военнослужащих. Отдельно отмечается, что материалы в отношении четырёх таксистов, проходящих по делу, выделены в самостоятельное производство и будут рассматриваться отдельно.
Напомним, всего в уголовном деле о краже денег у военных российской армии в «Шереметьево» задействовано около 40 человек, в том числе полицейские патрульно-постовой службы ГУ МВД России в аэропорту и предполагаемый глава ОПГ Алексей Кабочкин.
По данным следствия, преступное сообщество похищало деньги у участников спецоперации. Среди прочего, банда обманывала военных, завышая тарифы на такси до 122 тысяч рублей за поездку. Сумма ущерба уже превысила 3 млн рублей.