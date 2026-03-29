Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина с ожогами попал в больницу после пожара в Нижнем Новгороде

Из горящего дома на улице Строкина спасли 10 человек.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина получил ожоги во время сильного пожара в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Подробности случившегося сообщили в региональном ГУ МЧС.

По информации ведомства, возгорание произошло в квартире на седьмом этаже дома на улице Строкина. Пламя быстро распространилось и охватило 25 квадратных метров. Когда пожарные прибыли на место и зашли внутрь, помещение оказалось заполнено дымом. В тушении участвовали 39 огнеборцев и 11 спецмашин.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Пожарные не только справились с огнем, но и успели вывести из опасной зоны 10 жильцов, среди которых были трое детей. Еще 10 человек эвакуировали. В результате происшествия пострадал мужчина 1968 года рождения, его госпитализировали с ожогами. К счастью, погибших нет. Теперь дознаватели МЧС выясняют, что именно стало причиной возгорания.