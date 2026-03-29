Губернатор раскрыл подробности ночной атаки БПЛА на Воронежскую область

В небе над регионом уничтожили семь беспилотников ВСУ.

Источник: АиФ Воронеж

Семь беспилотников ВСУ ликвидировали в небе над двумя городами и двумя районами Воронежской области прошедшей ночью. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Об этом в своём канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Опасность атаки БПЛА на территории Воронежской области отменили в 9:49 воскресенья, 29 марта. Особый режим действовал на протяжении 14 часов.

Ранее сообщалось, что всего минувшей ночью в небе над регионами России силы ПВО обнаружили и уничтожили 203 бесплотника.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
