Губернатор раскрыл подробности ночной атаки БПЛА на Воронежскую область

Семь беспилотников ВСУ ликвидировали в небе над двумя городами и двумя районами Воронежской области прошедшей ночью. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Об этом в своём канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Опасность атаки БПЛА на территории Воронежской области отменили в 9:49 воскресенья, 29 марта. Особый режим действовал на протяжении 14 часов.
Ранее сообщалось, что всего минувшей ночью в небе над регионами России силы ПВО обнаружили и уничтожили 203 бесплотника.
