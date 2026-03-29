Красноярка рассчиталась украденным телефоном за еду и попала под следствие

Женщина оплатила покупку пельменей закреплённым на смартфоне стикером.

В Ленинском районе краевого центра женщина 1975 года рождения рассчиталась украденным смартфоном за пельмени, сдала гаджет в ломбард и попала под уголовное дело.

По информации МВД, зайдя к соседям, красноярка увидела лежащий без присмотра телефон пришедшего к ним в гости мужчины, забрала устройство и ушла. Позже в магазине женщина оплатила с помощью закреплённого на телефоне стикера пачку пельменей за 92 рубля, после чего сдала гаджет стоимостью свыше 40 тысяч рублей в ломбард.

Обнаружив пропажу утром следующего дня, пострадавший 1989 года рождения обратился в полицию.

Сотрудники МВД вышли на нарушительницу в процессе розыскных мероприятий. Смартфон вернули владельцу, а в отношении ранее судимой за имущественные преступления женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. «Кража». Расследование продолжается.