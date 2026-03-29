Семь БПЛА сбили над двумя городами и двумя районами Воронежской области

С вечера субботы, 28 марта, и в ночь на воскресенье, 29-е, в небе над Воронежской областью дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили семь беспилотников самолетного типа. Снаряды сбивали сразу в четырех точках региона — над двумя городами и двумя районами. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Напомним, ранее угрозу прямого удара объявляли в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске и Острогожском районе. В этих местах в течение ночи работали сирены, а жителей просили зайти в дома и не подходить к окнам.
К 9:49 утра воскресенья глава региона сообщил, что опасность атаки полностью снята.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал, а на земле нет никаких разрушений. Сейчас обстановка в регионе спокойная, но экстренные службы напоминают: если вы увидите на земле обломки дрона, ни в коем случае не подходите к ним. Сразу звоните по номеру 112.
Кстати, минувшей ночью, по сообщениям Минобороны России, над страной сбили в общей сложности 203 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Черным морем.