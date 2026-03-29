Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь БПЛА сбили над двумя городами и двумя районами Воронежской области

В ночь на 29 марта снаряды сбивали сразу в четырех точках региона.

Источник: Комсомольская правда

С вечера субботы, 28 марта, и в ночь на воскресенье, 29-е, в небе над Воронежской областью дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили семь беспилотников самолетного типа. Снаряды сбивали сразу в четырех точках региона — над двумя городами и двумя районами. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Напомним, ранее угрозу прямого удара объявляли в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске и Острогожском районе. В этих местах в течение ночи работали сирены, а жителей просили зайти в дома и не подходить к окнам.

К 9:49 утра воскресенья глава региона сообщил, что опасность атаки полностью снята.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал, а на земле нет никаких разрушений. Сейчас обстановка в регионе спокойная, но экстренные службы напоминают: если вы увидите на земле обломки дрона, ни в коем случае не подходите к ним. Сразу звоните по номеру 112.

Кстати, минувшей ночью, по сообщениям Минобороны России, над страной сбили в общей сложности 203 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Черным морем.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше