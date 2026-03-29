В Храброво сообщили о задержке рейсов из-за атаки БПЛА на Ленобласть

Напомним, ранее сообщалось, что над Ленинградской областью 25 марта уничтожили 56 БПЛА в ходе отражения воздушной атаки. Утром в зоне порта в Усть-Луге специалисты локализовали возгорание. В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что «они (Польша и Прибалтика — прим. “Нового Калининграда”) буквально на днях объявили, что открывают пространство для пролёта украинских беспилотников в сторону Санкт-Петербурга», и пригрозил, что, если украинские БПЛА ударят по Калининградской области, по странам, предоставившим для них свое воздушное пространство, будут нанесены асимметричные удары.