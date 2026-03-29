В деревне под Невьянском затопило десять участков

Затопление произошло деревне Федьковка 28 марта.

Источник: Администрация Невьянского МО

Жители деревни Федьковка 28 марта сообщили о затоплении нескольких придомовых территорий. Как сообщили в администрации Невьянска, подтопление произошло из-за повышения уровня реки Горелка.

«Водопропускная труба не справилась с потоком воды, поэтому произошел перелив через региональную дорогу», — рассказали в мэрии.

Однако жители деревни, обследовав окрестности, обнаружили прорыв дамбы, и поделились фото в соцсетях, призывая местные власти доносить до людей правдивую информацию, а не писать «отписки».

На месте ЧП работали сотрудники МЧС, профильные специалисты, а также техника артели старателей «Нейва».

Сейчас ситуация нормализовалась, вода спала и освободила 10 приусадебных участков.