Бухгалтера из Челябинска задержали за присвоение почти 6 млн рублей

По информации регионального главка МВД, с августа 2023 по декабрь 2024 года 58-летняя женщина, используя свое должностное положение, выводила средства компании на электронные счета подставных лиц. Полученные таким образом средства впоследствии обналичивались и передавались ей лично или зачислялись на ее банковский счет.