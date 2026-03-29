Бухгалтера из Челябинска задержали за присвоение почти 6 млн рублей

Полиция Челябинска задержала главного бухгалтера компании по продаже и установке дверей за присвоение почти шести миллионов рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации регионального главка МВД, с августа 2023 по декабрь 2024 года 58-летняя женщина, используя свое должностное положение, выводила средства компании на электронные счета подставных лиц. Полученные таким образом средства впоследствии обналичивались и передавались ей лично или зачислялись на ее банковский счет.
Кроме присвоения, следствие выявило и факты отмывания незаконно полученных денег. Так, часть похищенных средств обвиняемая потратила на покупку бытовой техники, в частности, телевизора.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Челябинского УМВД смогли пресечь преступную деятельность бухгалтера. В отношении нее возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ: статье 160 (присвоение или растрата) и статье 174.1 (отмывание денег, приобретенных в результате совершения преступления). Расследованием занимается следственный отдел районного отдела полиции.