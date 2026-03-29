На «Красноярских Столбах» мужчина упал со скалы «Ермак»

Получившего травму туриста передали медикам.

Источник: Комсомольская правда

На «Красноярских Столбах» мужчина упал со скалы «Ермак». Это произошло накануне, 28 марта. Как рассказали в КГКУ «Спасатель», мужчина при падении получил открытую черепно-мозговую травму, находился в бессознательном состоянии.

Спасатели отреагировали максимально быстро, они доставали мужчину на носилках до спасательного поста, передали его медикам. Помощь была оказана быстро.

Спасатели в очередной раз напоминают о мерах личной безопасности при посещении национального парка. Не стоит покорять вершины без специальной подготовки и специального снаряжения.