Две женщины пострадали в ДТП с перевернувшимся автомобилем в Аларском районе

Водитель не справилась с управлением и съехала с проезжей части.

Источник: Госавтоинспекция региона

IrkutskMedia, 29 марта. В Аларском районе сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии, в результате которой получили травмы два человека. Дорожный инцидент произошел накануне утром, 28 марта, на 1713-м км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» Аларского района вблизи поселка Кутулик.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону, предварительно, 34-летняя женщина за рулем Mazda Axela не справилась с управлением, съехала с проезжей части, и автомобиль перевернулся. В результате случившегося водитель и 28-летняя женщина-пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее агентство сообщало, что в Тайшетском районе сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Авария произошла 12 марта около 7-го км трассы Тайшет — Шиткино — Шелаево.