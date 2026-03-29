В красноярском нацпарке «Столбы» мужчина сорвался со скалы

В красноярском национальном парке «Столбы» мужчина пострадал, сорвавшись со скалы.
Как рассказали в КГКУ «Спасатель», ЧП произошло 28 марта. 50-летний мужчина упал со скалы Ермак. В результате падения он получил открытую черепно-мозговую травму и потерял сознание.
Спасателям красноярского поисково-спасательного отряда пришлось эвакуировать пострадавшего с территории Столбов на носилках. Его донесли до ближайшего поста и передали в руки работникам приехавшей скорой помощи.
«Во избежание травматизма в очередной раз просим посетителей национального парка без специальной подготовки и снаряжения не покорять вершины красноярских Столбов!» — с таким призывом обратились спасатели к туристам.