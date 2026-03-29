Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы Челябинска Астахова арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Тракторозаводский районный суд арестовал заместителя главы Челябинска Александра Астахова по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом 29 марта сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

Согласно решению, Астахову избрали меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца. Кроме него фигурантами дела выступают еще шесть лиц, а их общий ущерб, по предварительным данным, составил 15 млн рублей.

Сторона защиты сообщила, что в обвинении говорится о нарушениях ценообразования на меры по устранению аварий в сфере ЖКХ.

Накануне стало известно о задержании Астахова. Он был назначен на пост заместителя главы города по городскому хозяйству в 2019 году. Источник «Известий» сообщил, что экс-мэр подозревается в превышении полномочий с суммой ущерба в 150 млн рублей. Согласно информации источника, по данному делу был также задержан начальник управления ЖКХ администрации региона Вадим Храмцов.