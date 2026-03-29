Замглавы Челябинска Астахова арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Согласно решению, Астахову избрали меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца. Кроме него фигурантами дела выступают еще шесть лиц, а их общий ущерб, по предварительным данным, составил 15 млн рублей.
Сторона защиты сообщила, что в обвинении говорится о нарушениях ценообразования на меры по устранению аварий в сфере ЖКХ.
Накануне стало известно о задержании Астахова. Он был назначен на пост заместителя главы города по городскому хозяйству в 2019 году. Источник «Известий» сообщил, что экс-мэр подозревается в превышении полномочий с суммой ущерба в 150 млн рублей. Согласно информации источника, по данному делу был также задержан начальник управления ЖКХ администрации региона Вадим Храмцов.