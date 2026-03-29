Не в первый раз: житель Гродненского района снова попался на насвае

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Сотрудники милиции вышли на нелегального «предпринимателя» — 34-летнего жителя Гродненского района, сообщил журналистам заместитель начальника Гродненского РОВД Андрей Рутковский.

Источник: Sputnik.by

«По месту жительства фигуранта обнаружено и изъято 10 кг некурительного табачного изделия насвай. Установлено, что “товар” мужчина заказал в соседней стране», — сообщил Рутковский.

Часть прибывшей партии предназначалась для незаконной реализации, остальное — для личного потребления.

В отношении нарушителя сотрудники милиции составили административный протокол.

Он также рассказал, что 34-летний житель Гродненского района неоднократно попадал в поле зрения милиционеров за распространение насвая.

В МВД напомнили, что в Беларуси запрещены производство и оборот некурительных табачных изделий, изготовленных из табака и щелочного компонента.