Не в первый раз: житель Гродненского района снова попался на насвае

«По месту жительства фигуранта обнаружено и изъято 10 кг некурительного табачного изделия насвай. Установлено, что “товар” мужчина заказал в соседней стране», — сообщил Рутковский.
Часть прибывшей партии предназначалась для незаконной реализации, остальное — для личного потребления.
В отношении нарушителя сотрудники милиции составили административный протокол.
Он также рассказал, что 34-летний житель Гродненского района неоднократно попадал в поле зрения милиционеров за распространение насвая.
В МВД напомнили, что в Беларуси запрещены производство и оборот некурительных табачных изделий, изготовленных из табака и щелочного компонента.