Поезд Махачкала — Петербург изменил маршрут из-за размытого в Дагестане железнодорожного моста

Напомним, накануне в Дагестане из-за обильных дождей произошли массовые отключения электричества и воды, подтопления, сбои в работе транспорта. В Махачкале введён режим чрезвычайной ситуации. Из затопленных домов эвакуировали более 100 человек в Махачкале и Дербенте. В ряде районов без электричества остались более 320 тысяч человек. Сильные дожди и поднятие уровня рек привели к размытию мостов, дорог и обрушению железнодорожного моста в Хасавюрте.