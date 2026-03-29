Двух сапбордистов вытащили из Ахтубы спасатели под Волгоградом

Спасатели первого Волжского поисково-спасательного подразделения аварийно-спасательной службы Волгоградской области оказались в нужное время в нужном месте.
Сотрудники ПСП обеспечивали в тот день проведение Крестного хода. Возвращаясь со службы, они заметили в водах реки Ахтубы двух перевернувшихся сапбордистов.
«Оказавшись в воде, они не могли ни самостоятельно выбраться, ни добраться до берега. Благодаря слаженным действиям дежурной смены трагедию удалось предотвратить», — рассказывают в Службе спасения.
Помощь медиков пострадавшим не потребовалась.
Волгоградцам напоминают: в случае происшествия на воде, следует звонить по телефонам экстренных служб 112 или оперативному дежурному Службы спасения 8 (8442) 33−60−60.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что жесткой посадкой АН-2 в Камышине заинтересовались СК и прокуратура.