Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух сапбордистов вытащили из Ахтубы спасатели под Волгоградом

Спасатели первого Волжского поисково-спасательного подразделения аварийно-спасательной службы Волгоградской области оказались в нужное время в нужном месте.

Сотрудники ПСП обеспечивали в тот день проведение Крестного хода. Возвращаясь со службы, они заметили в водах реки Ахтубы двух перевернувшихся сапбордистов.

«Оказавшись в воде, они не могли ни самостоятельно выбраться, ни добраться до берега. Благодаря слаженным действиям дежурной смены трагедию удалось предотвратить», — рассказывают в Службе спасения.

Помощь медиков пострадавшим не потребовалась.

Волгоградцам напоминают: в случае происшествия на воде, следует звонить по телефонам экстренных служб 112 или оперативному дежурному Службы спасения 8 (8442) 33−60−60.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что жесткой посадкой АН-2 в Камышине заинтересовались СК и прокуратура.