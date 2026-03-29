Нижегородскую бегунью Ирину Масанову на Кипре покусала стая собак

Уроженка Нижегородской области, легкоатлетка Ирина Масанова подверглась нападению собак во время пробежки на Кипре. Об этом сообщили наши коллеги из ТАСС, ссылаясь на страницу спортсменки в соцсети.
После атаки стаи животных спортсменке пришлось оказывать медпомощь. В настоящий момент она находится в медучреждении.
Как рассказала сама Ирина Масанова, во время инцидента она думала, что истечёт кровью и умрёт.
«Мне сказали, что нужно остаться на 1−2 дня в больнице. Это печально. Антибиотики на завтрак, обед и ужин через вену, потом можно будет в виде таблеток дома», — написала спортсменка.
Ирина Масанова является рекордсменкой страны в беге на 48 часов, а также победительницей крупных российских и международных состязаний.