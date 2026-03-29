За сутки в Омской области произошло шесть пожаров

За минувшие дежурные сутки сотрудники МЧС России в Омской области реагировали на шесть пожаров и ликвидировали последствия четырех дорожно-транспортных происшествий. Наиболее серьезными инцидентами стали возгорания в частном секторе областного центра и в Омском районе.
Вечером 28 марта, в 19:39, спасатели получили сообщение о пожаре на 2-ом Целинном проезде в Омске. На момент прибытия расчетов из-под кровли двухквартирного дома шел дым. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлекались 27 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Открытое горение было ликвидировано к 20:06.
В ночь на 29 марта, в 02:22, произошел пожар в селе Красная Горка Омского района. Там загорелся припаркованный у дома автомобиль. Машина горела по всей площади. На тушение 12 квадратных метров направлялись восемь человек и две единицы техники. Пожар удалось локализовать к 02:47.
В обоих случаях дознаватели МЧС устанавливают причины произошедшего. Всего за сутки в регионе зафиксировано шесть пожаров различной сложности. Ведомство напоминает жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту и при эксплуатации транспортных средств.