За сутки в Омской области произошло шесть пожаров

В ночь на 29 марта, в 02:22, произошел пожар в селе Красная Горка Омского района. Там загорелся припаркованный у дома автомобиль. Машина горела по всей площади. На тушение 12 квадратных метров направлялись восемь человек и две единицы техники. Пожар удалось локализовать к 02:47.