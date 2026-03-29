Прокуратура начала проверку после провала асфальта в центре Челябинска

Как выяснилось, причиной инцидента стало обрушение перекрытия тепловой камеры магистрального теплопровода — его вызвала деформация металлической двухтавровой балки.
На месте оперативно приняли меры безопасности: участок проезжей части оградили, установили временные дорожные знаки. Ответственная организация АО «УСТЭК‑Челябинск» готовится к восстановительным работам.
Прокуратура проверит, соблюдались ли требования законодательства при обслуживании тепловой камеры. Если в ходе проверки выявят нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.