Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура начала проверку после провала асфальта в центре Челябинска

Прокуратура Советского района Челябинска начала проверку после провала асфальтового покрытия на улице Тимирязева, у дома № 24. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Источник: прокуратура Челябинской области

Как выяснилось, причиной инцидента стало обрушение перекрытия тепловой камеры магистрального теплопровода — его вызвала деформация металлической двухтавровой балки.

На месте оперативно приняли меры безопасности: участок проезжей части оградили, установили временные дорожные знаки. Ответственная организация АО «УСТЭК‑Челябинск» готовится к восстановительным работам.

Прокуратура проверит, соблюдались ли требования законодательства при обслуживании тепловой камеры. Если в ходе проверки выявят нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.