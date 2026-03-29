Шесть домов и 12 построек сгорели во время сильного пожара под Пружанами

В Пружанском районе во время сильного пожара в одной деревне сгорели сразу шесть домов и дюжина других построек. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
Возгорание в деревне Бояры Пружанского района произошло 28 марта. На месте сильного пожара, охватившего деревню, работали 11 единиц пожарной техники.
Около 19.00 часов в ведомстве сообщали, что пожар удалось локализовать, а к 21.00 часу возгорание было ликвидировано.
— В результате происшествия огнем были уничтожены шесть нежилых домов и двенадцать хозяйственных строений, — прокомментировали в МЧС.
К счастью, во время пожара никто не пострадал. Причину пожара предстоит установить экспертам.