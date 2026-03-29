В Воронеже при пожаре на улице Беговой пострадала 60-летняя женщина

Рано утром 29 марта в Коминтерновском районе Воронежа вспыхнул пожар в 18-этажном жилом доме. Сообщение о возгорании в доме № 223/4 по улице Беговой поступило на пульт дежурного МЧС в 05:02. В результате пострадала 60-летняя хозяйка квартиры — с тяжелым отравлением продуктами горения ее экстренно госпитализировали в отделение токсикологии ОКБ № 1. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.