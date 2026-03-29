Игорь Кобзев рассказал о текущей ситуации с подтоплениями в Приангарье

IrkutskMedia, 29 марта. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+) рассказал о текущей ситуации с подтоплениями в некоторых районах региона. Он подчеркнул, что в селе Хомутово Иркутского округа талыми водами подтопило около 40 участков. Основная водоотводная канава не справляется, вода вышла на улицы Ракитная, Сельская, Белая, Еловая и в переулок Западный. Подтоплены придомовые территории, подвалы, септики и скважины.
На месте работает крупная группировка сил: ГУ МЧС России по Иркутской области, администрация Иркутского округа, Дорожная служба региона, Центр гражданской обороны, Минприроды, волонтёры и ГУ МВД. Состоялось выездное заседание областной КЧС под руководством первого заместителя губернатора Романа Колесова.
Часть Хомутово находится в низине, туда стекают талые воды с полей. Для их откачки круглосуточно работают 12 мотопомп, четыре насосные станции и две вакуумные машины. Углубление канав ведут три экскаватора и 12 вакуумных машин.
В селе развернули два пункта временного размещения, но сейчас там находятся только волонтёры — местные жители остаются дома. Волонтёры помогают обходить дома, расчищать канавы и строить дамбы для отвода воды.
Подтопления также зафиксированы в Урике и Хомутово Иркутского округа, Большой Елани Усольского района, Усть-Ордынском и Еланцах. Во всех территориях ведётся откачка воды, подготовлены пункты временного размещения.
С 18 марта в регионе действует режим повышенной готовности из-за весеннего половодья. При этом в область идёт холодный фронт: ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег, возможны гололёд, метели и ухудшение ситуации с подтоплениями.