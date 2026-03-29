В Красноярске осудили продавца «красивых» номеров и госзнаков. Свердловский районный суд назначил ему в качестве наказания три года исправительной колонии строгого режима.
Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края. Осужденный действовал не один, а в составе организованной группы. Вместе с подельниками они изучали спрос — особой потребностью у некой категории лиц пользуются номера и знаки на автомобили с особыми сочетаниями букв и цифр, они готовы выложить за них большие суммы. На этом и был построен криминальный бизнес.
В ходе судебного процесса гражданин признал свою вину полностью. Суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории особо тяжких преступлений. А также смягчающие наказание обстоятельства.