В Красноярске осудили продавца «красивых» номеров и госзнаков

Житель Красноярска отправился в колонию строгого режима на три года.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске осудили продавца «красивых» номеров и госзнаков. Свердловский районный суд назначил ему в качестве наказания три года исправительной колонии строгого режима.

Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края. Осужденный действовал не один, а в составе организованной группы. Вместе с подельниками они изучали спрос — особой потребностью у некой категории лиц пользуются номера и знаки на автомобили с особыми сочетаниями букв и цифр, они готовы выложить за них большие суммы. На этом и был построен криминальный бизнес.

В ходе судебного процесса гражданин признал свою вину полностью. Суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории особо тяжких преступлений. А также смягчающие наказание обстоятельства.