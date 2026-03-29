Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде рассказали о мошеннической схеме с горящими турами

В России получила распространение мошенническая схема с так называемыми горящими турами — злоумышленники выдают себя за сотрудников туристических компаний и предлагают россиянам оформить поездку на отдых по заниженным ценам. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации (СФ) Артем Шейкин.

Источник: Известия

«Самая распространенная схема сейчас — это предложения горящих туров с явно заниженной ценой. Человек попадает на платформу со знакомым интерфейсом, похожим на сайт крупного оператора, или получает сообщение от “тур-менеджера” в мессенджере. Жертве говорят о том, что это ограниченное предложение, остались последние места, необходимо срочно принять решение и обязательно внести предоплату. После перевода денег связь обрывается», — отметил сенатор в разговоре с ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что орудующие на описанных им площадках лица, заинтересованные в обмане граждан, все чаще отказываются от массовых рассылок, делая выбор в пользу персонализированного сценария для своего потенциального «клиента». Например, они стараются перевести общение с интересующим их объектом в личные чаты, создавая в переписке ощущение личного и доверительного диалога с клиентом, что снижает у последнего уровень настороженности.

Шейкин добавил, что поимо этого на территории РФ сохраняются и офлайн-способы обмана: туристам могут предлагать «выгодное» жилье или услуги, которые в итоге оказываются несуществующими либо требуют дополнительных расходов. В некоторых случаях проблемы возникают уже после бронирования, когда посредник перестает выходить на связь перед вылетом.

«Значение имеет не столько техническая защита, сколько цифровая гигиена самого пользователя. Проверка источника информации и отказ от перевода денег на личные карты незнакомых лиц — это базовые меры, которые в большинстве случаев позволяют избежать потерь», — подытожил деятель.

В начале текущего месяца, 2 марта, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско на фоне начавшейся на Ближнем Востоке эскалации, предупредил россиян о мошеннических схемах с путешествиями. По его словам, преступники стали использовать политическую обстановку, чтобы наживиться на ничего неподозревающих согражданах. Он перечислил ряд схем, которые базировались на ощущении у жертвы тревожности и страха от потери денег за пропавшие билеты или бронирования.