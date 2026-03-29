Микрорайон в центре Челябинска остался без горячей воды и отопления в выходной

Сегодня, 29 марта, жители нескольких домов по улицам Свободы и Тимирязева остались без горячей воды и отопления. Как они рассказали журналисту ИА «Первое областное», отопление и воду отключили незадолго до того, как к месту провала асфальта, образовавшегося накануне, подъехала спецтехника.
«Вчера на перекрестке провалился асфальт, все огородили. Сегодня нет ни воды, ни отопления. Судя по всему, ведутся восстановительные работы. Думаю, не наш один дом попал под отключение», — поделилась челябинка Татьяна.
Журналист ИА «Первое областное» обратилась за комментарием в мэрию. Там ответили, что на месте работают сотрудники компании «УСТЭК», и рекомендовали обратиться к ним. Дозвониться до пресс-службы компании в выходной информагентству не удалось.
Но, согласно информации, размещенной на сайте «УСТЭК», работы на месте провала компания действительно проводит. Из-за этого в 29 домах с 10:40 до 23:59 сегодняшнего дня не будет ни горячей воды, ни отопления по следующим адресам:
улица Свободы, 70, 70А, 72, 74, 76, 78, 80, 82А, 139, 141, 145, 145А, 149, 151, 153; улица Тимирязева, 8, 10, 12, 19, 21, 21А, 24, 27, 28, 30, 36, 41, 41А.