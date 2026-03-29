На Урале в ДТП с рейсовым автобусом погиб водитель, три пассажира пострадали

В Челябинской области выясняют обстоятельства лобового ДТП на трассе М-5, в которое попал маршрутный автобус из Башкирии. По предварительным данным, один человек погиб, пострадали еще трое, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

«В Саткинском районе около 10.30 на 1712-м километре трассы М-5 “Урал” (Москва — Челябинск) 51-летний водитель микроавтобуса Ford Transit при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Dongfeng с полуприцепом», — пояснили в пресс-службе полицейского главка региона.

Виновник аварии скончался на месте происшествия. Травмы различной степени тяжести получили все находившиеся в салоне пассажиры — 18-летняя девушка и мужчины в возрасте 23 и 59 лет.

В Госавтоинспекции уточнили, что рейсовый автобус следовал по маршруту из села Ярославка республики Башкортостан в город Златоуст.