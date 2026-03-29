На Урале в ДТП с рейсовым автобусом погиб водитель, три пассажира пострадали

«В Саткинском районе около 10.30 на 1712-м километре трассы М-5 “Урал” (Москва — Челябинск) 51-летний водитель микроавтобуса Ford Transit при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Dongfeng с полуприцепом», — пояснили в пресс-службе полицейского главка региона.
Виновник аварии скончался на месте происшествия. Травмы различной степени тяжести получили все находившиеся в салоне пассажиры — 18-летняя девушка и мужчины в возрасте 23 и 59 лет.
В Госавтоинспекции уточнили, что рейсовый автобус следовал по маршруту из села Ярославка республики Башкортостан в город Златоуст.