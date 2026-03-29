Молодого дроппера задержали за передачу карты мошенникам в Волгограде

Стражи порядка установили, что 20-летний житель Городищенского района причастен к незаконному обороту средств платежей. Следствие выяснило, что в декабре 2025 года подозреваемый по указанию мошенника оформил банковскую карту в одной из финансовых организаций. Он передал ее третьему лицу, получив за это денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.