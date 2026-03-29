Молодого дроппера задержали за передачу карты мошенникам в Волгограде

Полиция Волгоградской области задержала 20-летнего парня, которого подозревают в том, что он оформил и передал банковскую карту мошенникам. Мужчина стал так называемым «дроппером», то есть посредником, чьи действия помогают преступникам проводить незаконные операции, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
Стражи порядка установили, что 20-летний житель Городищенского района причастен к незаконному обороту средств платежей. Следствие выяснило, что в декабре 2025 года подозреваемый по указанию мошенника оформил банковскую карту в одной из финансовых организаций. Он передал ее третьему лицу, получив за это денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.
Эту банковскую карту мошенники, как оказалось, использовали в своей преступной деятельности. Через нее они проводили транзакции денег, которые получили незаконным путем. Задержанный полностью признал свою вину. На него завели дело. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.