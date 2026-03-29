В Перми огласили приговор женщине, которая до смерти забила друга молотком

53-летней женщине, которая до смерти забила друга молотком, огласили приговор, сообщает Индустриальный районный суд города Перми.
Как выяснило следствие, 12 ноября 2025 года в гости к пермячке пришёл давний знакомый. Они вместе пили алкоголь. Вечером, во время конфликта, женщина схватила молоток и нанесла своему гостю более 60 ударов по голове и телу. Мужчина получил серьёзные травмы и скончался в больнице.
Суд признал пермячку виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и приговорил её к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание осуждённая будет в исправительной колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об отце двоих детей, который провёл полжизни за решёткой по самым тяжким статьям. В марте 2026 года его вновь обвинили в убийстве с помощью пневматического пистолета и ножа. Как оказалось, конфликт возник на почве ревности. Подробнее об этой истории — в материале.