Более 14 часов в режиме опасности атаки БПЛА находилась Воронежская область

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области, длившийся чуть более 14 часов, официально отменен. Тревога была объявлена накануне вечером, 28 марта в 19:46, и сохранялась до утра воскресенья, 29 марта. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Напомним, ночью сирены и системы оповещения о «непосредственной угрозе удара» последовательно включались в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске и Острогожском районе. В эти периоды жителям рекомендовали немедленно отойти от окон и укрыться в помещениях без прямых проемов, пока дежурные расчеты вели охоту за воздушными целями.
Результатом работы сил ПВО стало уничтожение семи беспилотников самолетного типа. Как сообщил глава региона, дроны были перехвачены над двумя городами и двумя районами области. По предварительной информации, пострадавших среди населения и разрушений инфраструктуры нет.