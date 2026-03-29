В Самарской области в огне пожара погибла пенсионерка

Сообщение о том, что в селе Тимашево на улице Чкалова горит частный дом, поступило 27.03.2026 в пожарно-спасательный отряд № 39 в 21:34 27 марта. На место происшествия выехали пожарные расчеты — три автомашины, 13 человек личного состава, а также службы жизнеобеспечения.