В Самарской области в огне пожара погибла пенсионерка

В Кинель-Черкасском муниципальном районе случился пожар, на котором погибла пожилая женщина. Об этом сообщает областной центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о том, что в селе Тимашево на улице Чкалова горит частный дом, поступило 27.03.2026 в пожарно-спасательный отряд № 39 в 21:34 27 марта. На место происшествия выехали пожарные расчеты — три автомашины, 13 человек личного состава, а также службы жизнеобеспечения.
По прибытии на место специалисты МЧС выяснили, что горит дом на площади 80 квадратных метров. На месте пожара работали два ствола «Б» и звено газодымозащитной службы.
Огонь удалось локализовать в 21:46, открытое горение ликвидировали в 22:10. Пожар полностью потушен в 00:53. К сожалению, погиб человек — женщина 1954 года рождения.