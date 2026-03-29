У жителя Красноярска украли телефон и рассчиталась с него за пельмени

У жителя Красноярска украли телефон и с его помощью рассчитались за покупку. Благодаря оперативности сотрудников полиции гаджет был найден и возвращен владельцу.
Как рассказали в пресс-службе полиции города, в марте этого года в дежурную часть отдела полиции № 8 обратился 37-летний житель города с заявление о краже телефона. Гаджет он оценил более чем в 40 тысяч рублей, да еще кто-то рассчитался за покупку стикером, закрепленном на телефоне.
Начали выяснять, где и когда он мог потерять его. Мужчина вспомнил, что отдыхал со знакомыми в Ленинском районе, на квартире. А утром обнаружил пропажу. Оперативники вычислили подозреваемую — соседка. Она зашла в гости в разгар веселья, увидела телефон, оставленный без внимания, забрала его с собой. Потом она купила пачку пельменей за 92 рубля и сдала гаджет в ломбард.
В ходе следствия полицейскими было изъято похищенное имущество и возвращено владельцу. А на похитительницу заведено уголовное дело.